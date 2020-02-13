Beşiktaş Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Pas çalışmalarıyla devam eden idmanda, taktik organizasyonların yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Tedavisine devam edilen ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Dorukhan Toköz, idmana katılmadı.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir müsabakası öncesi yaptığı son antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.