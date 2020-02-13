13 Şubat 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.02.2020

, 'in 22. haftasında yarın ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden idmanda, taktik organizasyonların yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Tedavisine devam edilen ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Dorukhan Toköz, idmana katılmadı.

, müsabakası öncesi yaptığı son antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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