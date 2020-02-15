15 Şubat 2020, Cumartesi
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Beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı Vodafone Park Kuzey Salonu'nda başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu'nun tam kadro yer aldığı toplantıda, gündemin ana maddeleri borçlar ve TFF'nin aldığı kararlar.
Beşiktaş Divan Kurulu başladı
Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 Giriş Tarihi: 15.02.2020
Beşiktaş’ta olağan divan kurulu toplantısı başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu, tam kadro olarak divan kurulunda yer aldı.
Beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı Vodafone Park Kuzey Salonu'nda başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu'nun tam kadro yer aldığı toplantıda, gündemin ana maddeleri borçlar ve TFF'nin aldığı kararlar.
Ayrıca bir önceki başkan Fikret Orman'ın yaptığı açıklamalara cevap verecek olan yönetim, kulübü nasıl devraldığını da açıklayacak.
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