15 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Divan Kurulu başladı

Beşiktaş Divan Kurulu başladı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 Giriş Tarihi: 15.02.2020

’ta olağan toplantısı başladı. Başkan ve , tam kadro olarak divan kurulunda yer aldı.

'ta olağan toplantısı Vodafone Park Kuzey Salonu'nda başladı. Başkan ve 'nun tam kadro yer aldığı toplantıda, gündemin ana maddeleri borçlar ve 'nin aldığı kararlar.

Ayrıca bir önceki başkan 'ın yaptığı açıklamalara cevap verecek olan yönetim, kulübü nasıl devraldığını da açıklayacak.

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