14 Şubat 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.02.2020

Kulübünde 2020 yılı birinci olağan toplantısı yarın yapılacak.

(AA) - Kulübünde 2020 yılı birinci olağan toplantısı yarın yapılacak.

Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda saat 10.30'da başlayacak toplantıda, denetim kurulunun raporları açıklanacak ve yönetim kurulunun çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılacak.

Güncel konuların da görüşüleceği toplantıda, 2019 yılı itibarıyla kulüp üyeliğinde 25 yılını doldurarak divan kuruluna katılan üyelere mazbata verilecek.

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