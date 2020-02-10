10 Şubat 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Luce bugün İstanbul’da

Luce bugün İstanbul’da
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.02.2020

Beşiktaş'ta yönetim, futbolda üst akıl olarak düşündüğü Rumen antrenör Lucescu'yu, Gaziantep maçı için İstanbul'a davet etti.

Beşiktaş'ta yönetim, futbolda üst akıl olarak düşündüğü Rumen antrenör Lucescu'yu, Gaziantep maçı için İstanbul'a davet etti. Ancak Rumen hoca, 'ın Vodafone Park'taki ilk maçında rol çalmamak adına geliş tarihini biraz erteledi. Bu tavrın, siyah-beyazlı yönetimin de çok hoşuna gittiği kaydedildi. 'nun bugün İstanbul'da olacağı bildirildi.

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