Luce bugün İstanbul’da

Beşiktaş'ta yönetim, futbolda üst akıl olarak düşündüğü Rumen antrenör Lucescu'yu, Gaziantep maçı için İstanbul'a davet etti.

Beşiktaş'ta yönetim, futbolda üst akıl olarak düşündüğü Rumen antrenör Lucescu'yu, Gaziantep maçı için İstanbul'a davet etti. Ancak Rumen hoca, Sergen Yalçın'ın Vodafone Park'taki ilk maçında rol çalmamak adına geliş tarihini biraz erteledi. Bu tavrın, siyah-beyazlı yönetimin de çok hoşuna gittiği kaydedildi. Mircea Lucescu'nun bugün İstanbul'da olacağı bildirildi.