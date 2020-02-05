Kartal tempoyu artırdı

Beşiktaş kondisyon yüklüyor. Çift kale maçlardaki çekişme Sergen Yalçın’ın yüzünü güldürüyor.

Süper Lig'in 21'inci haftasında evinde Gaziantep ile karşılaşacak olan Beşiktaş, dün sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Siyah beyazlıların yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın antrenmanların önemli bir bölümünü kondisyon çalışmalarına ayırması dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, Çaykur Rizespor karşılaşmasından sonra yapılan ilk antrenmanda olduğu gibi dün sabahki idmanda da bir saate yakın kondisyon yükleme çalışmaları yaptırdı. Antrenmanın ikinci bölümünde yapılan turnuva şeklindeki çift kale maçlar oldukça çekişmeli geçerken; futbolcuların hırslı ve istekli görüntüleri 47 yaşındaki teknik adamın keyfini yerine getirdi. Bu arada siyahbeyazlılarda Jeremain Lens'in de iyileşmesiyle Dorukhan Toköz haricinde sakat futbolcu bulunmuyor.



LJAJIC'İN BAŞI DÖNDÜ

Beşiktaş'ta daha önce 2 dönem görev yapan kondisyoner Stefano Marrone yönetiminde yaptırılan tempolu koşu ve sprint çalışmaları esnasında Adem Ljajic tempoya daha fazla dayanamayarak baş dönmesi yaşadı ve kenarda bir süre dinlendi. Bu sırada teknik direktör Sergen Yalçın da Ljajic'in yanına gelerek oyuncuyla yakından ilgilendi. Adem Ljajic daha sonra ayağa kalkarak çift kale maçta yer aldı.