05 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Mesut Özil Elneny ile biraraya geldi!

Mesut Özil'den sürpriz paylaşım! Elneny...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 Giriş Tarihi: 05.02.2020

ekiplerinden 'de forma terleten Türk asıllı Alman futbolcu , 'a geldi. Özil İstanbul'da, 'a kiralık olarak gelen eski takım arkadaşı ile görüştü.

forması giyen , Arsenal'den eski takım arkadaşı ile görüştü. Mesut Özil ve Mohamed Elneny görüşmeyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Mısırlı oyuncu fotoğrafın altına "Bay asist, seni 'da görmek muhteşem. Senden daima bir şeyler öğreniyorum kardeşim, görüşmek üzere" ifadelerini kullanırken Mesut Özil ise "Seninle vakit geçirmek her zaman harika kardeşim" notunu düştü.

Mısırlı oyuncu siyah-beyazlılarda 22 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.

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