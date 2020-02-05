05 Şubat 2020, Çarşamba
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Mesut Özil Elneny ile biraraya geldi!
Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 Giriş Tarihi: 05.02.2020
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma terleten Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, İstanbul'a geldi. Özil İstanbul'da, Beşiktaş'a kiralık olarak gelen eski takım arkadaşı Mohamed Elneny ile görüştü.
Arsenal forması giyen Mesut Özil, Arsenal'den eski takım arkadaşı Mohamed Elneny ile görüştü. Mesut Özil ve Mohamed Elneny görüşmeyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Mısırlı oyuncu fotoğrafın altına "Bay asist, seni İstanbul'da görmek muhteşem. Senden daima bir şeyler öğreniyorum kardeşim, görüşmek üzere" ifadelerini kullanırken Mesut Özil ise "Seninle vakit geçirmek her zaman harika kardeşim" notunu düştü.
Mısırlı oyuncu siyah-beyazlılarda 22 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.
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