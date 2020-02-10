10 Şubat 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Kralın hiç boşu kalmadı

Kralın hiç boşu kalmadı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.02.2020

Farklı kazanılan Gaziantep FK karşılaşmasında penaltıdan takımın ilk golünü kaydeden Burak Yılmaz, Süper Lig'de boş bırakmadı!

Farklı kazanılan Gaziantep FK karşılaşmasında penaltıdan takımın ilk golünü kaydeden Burak Yılmaz, Süper Lig'de boş bırakmadı! Gaizantep filelerini havalandıran usta krampon böylece, şu an Süper Lig'de yer alan 18 takıma da gol atmış oldu. Öte yandan aynı Burak Yılmaz, Gaziantep FK karşısında bu sezon Süper Lig'de en fazla ofsayt bayrağına yakalandığı maçı oynadı. 4 kez ofsaytta kaldı.

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