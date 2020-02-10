10 Şubat 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Hazırlıklar başlıyor

Hazırlıklar başlıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.02.2020

Siyah-beyazlı takımda Gaziantep FK mücadelesinin ardından teknik direktör oyuncularına bir gün izin verdi.

Siyah-beyazlı takımda Gaziantep FK mücadelesinin ardından teknik direktör oyuncularına bir gün izin verdi. Dünü dinlenerek geçiren Beşiktaşlı futbolcular, bugün tekrar topbaşı yapacak. Ümraniye'de gerçekleştirilecek antrenmanda Başakşehir maçı taktik provaları denenecek.

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