08 Şubat 2020, Cumartesi
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UEFA tehlikesi
Giriş Tarihi: 08.02.2020
UEFA’ya geçmiş dönem borcu olmadığını bildirmek zorunda olan yönetim, yabancıların ödeme almadan imza vermemesi nedeniyle sıkıntı yaşıyor.
Ekonomik açıdan sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta bir tehlike de UEFA cephesinde yaşanıyor. UEFA, Beşiktaş'ın Mayıs 2015'te imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasını başarıyla tamamladığını açıklamıştı. Ancak asıl tehlike vadesi geçmiş borçların denetlenecek olması. UEFA, Finansal Fair-Play kriterlerine göre kulübün hiçbir futbolcu, kulüp ya da yasal otoriteye vadesi geçmiş borcu bulunmamalı. Ödemelerini alamayan yabancı futbolcular bu konuda imza atmaya yanaşmıyor. UEFA'ya "Ödenecek geçmiş borcu olmadığını" bildirmek zorunda olan Beşiktaş, futbolculardan bununla ilgili imza almanın peşinde. Siyah beyazlı kulüp bu sorunu çözemezse transfer yasağı ya da lisans çıkartamama gibi cezalarla karşı karşıya kalabilir.
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