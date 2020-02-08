Lucescu ‘yoksa’ direktör olmasın

Beşiktaş yönetimi Lucescu'yu sportif direktör olarak takımın başına getirmek için çalışıyor. Gelen bilgiler ise Lucescu olmazsa Beşiktaş'ın sportif direktör arayışlarının sezon sonuna kadar donacağı yönünde.

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Beşiktaş yönetimi Lucescu'yu sportif direktör olarak takımın başına getirmek için çalışıyor. Gelen bilgiler ise Lucescu olmazsa Beşiktaş'ın sportif direktör arayışlarının sezon sonuna kadar donacağı yönünde. Bir süre önce bazı İngiliz isimler gündeme gelmiş ama Başkan Ahmet Nur Çebi bu fikre sıcak bakmamıştı