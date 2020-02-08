08 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Lucescu ‘yoksa’ direktör olmasın

Lucescu ‘yoksa’ direktör olmasın
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.02.2020

Beşiktaş yönetimi Lucescu'yu sportif direktör olarak takımın başına getirmek için çalışıyor. Gelen bilgiler ise Lucescu olmazsa Beşiktaş'ın sportif direktör arayışlarının sezon sonuna kadar donacağı yönünde.

Beşiktaş yönetimi Lucescu'yu sportif direktör olarak takımın başına getirmek için çalışıyor. Gelen bilgiler ise Lucescu olmazsa Beşiktaş'ın sportif direktör arayışlarının sezon sonuna kadar donacağı yönünde. Bir süre önce bazı İngiliz isimler gündeme gelmiş ama Başkan Ahmet Nur Çebi bu fikre sıcak bakmamıştı
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