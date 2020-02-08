08 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Kaleye 1.91’lik dev

Kaleye 1.91’lik dev
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.02.2020

Beşiktaş, Kosova'nın takımı ile anlaşma imzaladı. Anlaşma gereği Priştine ile futbolcu değişimine gidilecek.

Beşiktaş, Kosova'nın takımı ile anlaşma imzaladı. Anlaşma gereği Priştine ile futbolcu değişimine gidilecek. Beşiktaş'ta kadroya giremeyen gençler oraya gidecek, siyah-beyazlılar da bu sayede Priştine'nin genç oyuncularının ilk durağı olacak. Bu kapsamda siyah-beyazlıların gözüne Kosova ekibinde forma giyen 23 yaşında ve 1.91 boyundaki Visar Bekaj takıldı. Bekaj son olarak Hoffenheim'e gidecekti ancak Alman ekibinin yaptığı başvuru TMS sistemine takılınca transfer gerçekleşmedi.

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