Kaleye 1.91’lik dev

08 Şubat 2020, Cumartesi
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Giriş Tarihi: 08.02.2020
Beşiktaş, Kosova'nın Priştine takımı ile anlaşma imzaladı. Anlaşma gereği Priştine ile futbolcu değişimine gidilecek.
Beşiktaş, Kosova'nın Priştine takımı ile anlaşma imzaladı. Anlaşma gereği Priştine ile futbolcu değişimine gidilecek. Beşiktaş'ta kadroya giremeyen gençler oraya gidecek, siyah-beyazlılar da bu sayede Priştine'nin genç oyuncularının ilk durağı olacak. Bu kapsamda siyah-beyazlıların gözüne Kosova ekibinde forma giyen 23 yaşında ve 1.91 boyundaki Visar Bekaj takıldı. Bekaj son olarak Hoffenheim'e gidecekti ancak Alman ekibinin yaptığı başvuru TMS sistemine takılınca transfer gerçekleşmedi.
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