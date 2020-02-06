06 Şubat 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Yeni hedef 17’lik Ugalde

Yeni hedef 17’lik Ugalde
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.02.2020

'ın scout ekibi, kariyerini Saprissa'da sürdüren Manfred Ugalde'yi beğendi.

'ın scout ekibi, kariyerini Saprissa'da sürdüren Manfred Ugalde'yi beğendi. Henüz 17 yaşında olan Kosta Rikalı oyuncu hem hücumun en ucunda hem de kanatlarda görev yapabiliyor. Ugalde bu sezon 5 maçta forma giydi. 2 gol, 1 asistle oynadı.
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