TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş'a para cezası
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübü ve siyah-beyazlı yönetici Umut Şenol'a para cezası verdi.
TBF'den yapılan açıklamada, Disiplin Kurulunun ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Sigorta ile Galatasaray Doğa Sigorta arasında oynanan maçta seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle siyah-beyazlı kulübe toplam 37 bin 500 lira para cezası verdiği belirtildi.
Kulüp görevlilerinin yardımları ve ihlalin önlenmesi adına ortaya koydukları olumlu gayret nedeniyle bu cezanın 19 bin 375 liraya indirildiği kaydedildi.
Beşiktaş Kulübünün basketbol şubesinden sorumlu yöneticisi Umut Şenol'a da sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 31 bin 250 lira para cezası kesildiği aktarıldı. Şenol'un müsabaka boyunca olumsuz eylemlerin önlenmesine yönelik gösterdiği gayret nedeniyle de cezanın 15 bin 625 liraya indirildiği ifade edildi.
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