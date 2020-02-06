Mesut-Elneny bir araya geldi

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, Arsenal'den eski takım arkadaşı Mesut Özil ile bir araya geldi.

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, Arsenal'den eski takım arkadaşı Mesut Özil ile bir araya geldi. İki yakın arkadaş uzun uzun sohbet ederek keyifli vakit geçirdi. Mesut "Seninle vakit geçirmek her zaman harika kardeşim" ifadelerini kullandı. Kartal, 1 yıllığına kiraladığı Mohamed Elneny ile gelecek sezon da devam etmeyi planlıyor.