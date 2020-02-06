06 Şubat 2020, Perşembe
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Satta: Güzel macera olacak
Giriş Tarihi: 06.02.2020
Kevin Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, İstanbul'da kendilerini yepyeni bir macerasının beklediğini söyledi.
Kevin Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, İstanbul'da kendilerini yepyeni bir macerasının beklediğini söyledi. İtalya'da çok ünlü bir televizyon yıldızı olan Satta "Bir karar alırken gerçekçi ve cesaretli olmalısınız. Oturmak ve beklemek kolaydır. Biz harekete geçtik, yeni bir macera bizi bekliyor. Kolay olmayacak ancak biz hiçbir zaman kolay şeyleri sevmedik" dedi.
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