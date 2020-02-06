06 Şubat 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Satta: Güzel macera olacak

Satta: Güzel macera olacak
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.02.2020

Kevin Prince Boateng'in eşi , İstanbul'da kendilerini yepyeni bir macerasının beklediğini söyledi.

Kevin Prince Boateng'in eşi , İstanbul'da kendilerini yepyeni bir macerasının beklediğini söyledi. İtalya'da çok ünlü bir televizyon yıldızı olan Satta "Bir karar alırken gerçekçi ve cesaretli olmalısınız. Oturmak ve beklemek kolaydır. Biz harekete geçtik, yeni bir macera bizi bekliyor. Kolay olmayacak ancak biz hiçbir zaman kolay şeyleri sevmedik" dedi.
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