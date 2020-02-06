06 Şubat 2020, Perşembe
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Antrenmanlara tam gaz devam
Giriş Tarihi: 06.02.2020
Siyah-beyazlılar, Gaziantepspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki çalışmada oyuncular açma-germe idmanıyla antrenmana başladı.
Siyah-beyazlılar, Gaziantepspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki çalışmada oyuncular açma-germe idmanıyla antrenmana başladı. Pas çalışması, taktik programın ardından çift kale maç oynandı. İdmanın son bölümünde futbolcular bol bol şut attılar. Sergen Yalçın atılan güzel golleri alkışladı. Bugünkü idman 11.30'da.
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