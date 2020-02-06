06 Şubat 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

100. yıl ruhu için Lucescu

100. yıl ruhu için Lucescu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.02.2020

Ahmet Nur Çebi, takımı 'a emanet ederken, tüm bu sistemi yönetecek isim olarak da 'yu düşünüyor.

Ahmet Nur Çebi, takımı 'a emanet ederken, tüm bu sistemi yönetecek isim olarak da 'yu düşünüyor. Rumen spor adamıyla yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Lucescu'nun kısa süre içerisinde Beşiktaş'a net kararını vereceği kaydedildi. , 100. yılda şampiyonluğa ulaşırken Lucescu kulübede, Sergen Yalçın ise sahadaydı. Siyah-beyazlı yönetim şimdi bu ikili ile kulübün geleceğini inşa etmeyi planlıyor.
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