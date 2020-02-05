05 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Gaziantep FK hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş'ta Dorukhan antrenmana katılmadı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 Giriş Tarihi: 05.02.2020

'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Futbol Kulübü ile Vodafone Park'ta karşılaşacak hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana katılamadı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör yönetiminde BJK 'nde gerçekleştirilen çalışmaya tedavisi devam eden katılmadı.

Sahada ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas ve top kapma çalışmalarının yanı sıra taktik uygulamalar yapıldı. İdman yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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