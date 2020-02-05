Beşiktaş'ta Gaziantep FK hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Hakem Hüseyin Göçek ve MHK'ye tepki gösterdi. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kendi çıkarlarını gözeten bazı kesimlerce kuralların dışına taşırılmaya çalışılan bu oyunu biz o kesimlere de kuralına göre oynatacağız!" denildi.