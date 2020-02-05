05 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Boateng paylaşımı

Boateng paylaşımı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.02.2020

'ın yeni yıldızı Boteng takımda çok iyi karşılandı. Daha çıktığı ilk idmanda Kartal pozu vererek 40 yıllık Beşiktaşlı gibi davranan Ganalı için dün de Domagoj Vida bir paylaşım yaptı.

'ın yeni yıldızı Boteng takımda çok iyi karşılandı. Daha çıktığı ilk idmanda Kartal pozu vererek 40 yıllık Beşiktaşlı gibi davranan Ganalı için dün de Domagoj Vida bir paylaşım yaptı. Vida, ve Atiba ile çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabı instagram'da yayınlayıp "Hoş geldin kardeşim" yazdı. Ayrıca kartal emojileri koydu.

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