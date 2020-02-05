05 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Karius’u gönderdi

Karius’u gönderdi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.02.2020

'ın forveti Umut Nayir, kulübün hesabından eğlenceli anlar yaşattı. oyununu oynayan Umut Nayir, takımını büyük ölçüde değiştirdi.

'ın forveti Umut Nayir, kulübün hesabından eğlenceli anlar yaşattı. oyununu oynayan Umut Nayir, takımını büyük ölçüde değiştirdi. 26 yaşındaki futbolcu, kaleci Loris Karius'u da takımdan gönderirken 'Karius ile yollarımızı ayırdık' dedi.
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