05 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

G.Antep maçı biletleri satışta

G.Antep maçı biletleri satışta
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.02.2020

Beşiktaş'ın cumartesi günü 'ta oynayacağı Gazianep FK maçı biletleri satışa çıktı.

Beşiktaş'ın cumartesi günü 'ta oynayacağı Gazianep FK maçı biletleri satışa çıktı. 'ın iç sahadaki ilk maçı olması nedeniye taraftarların karşılaşmaya yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. passo. com.tr , N'Kolay Satış Noktaları, Vodafone Park Bilet Gişesi'nden alınabilen biletlerin fiyatı 100 ile 875 TL arasında.
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