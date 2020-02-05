05 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Divan başkanları Vodafone Park’ta

Divan başkanları Vodafone Park’ta
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.02.2020

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan , F.Bahçe, G.Saray, ve 'un başkanları yemekte bir araya geldi.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan , F.Bahçe, G.Saray, ve 'un başkanları yemekte bir araya geldi. 'ta gerçekleştirilen yemekte Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de yer alarak divan kurulu başkanlarıyla sohbet etti. Yemekte dostluk mesajları verildi.

'EĞİTİM YETERSİZ'
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, toplantılarda Türk futbolunu konuştuklarını vurguladı. Yamantürk, "Statlarda inanılmaz küfürler ediliyor. Nasıl bir eğitimden geçiyoruz ki bu hale geldi. Neresinden keserseniz kesin maalesef toplumun yapısı bu. Bizlerin işi bunları yönetimlerle paylaşmak. Bütün kulüplerin ciddi sıkıntıları var" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Umut ayrılığı duyurdu: Karius... Umut ayrılığı duyurdu: Karius...
Beşiktaş'tan çok sert tepki: Kuralına göre oynatacağız! Beşiktaş'tan çok sert tepki: Kuralına göre oynatacağız!
Sergen Yalçın bombayı patlatıyor! Güle güle Karius... Sergen Yalçın bombayı patlatıyor! Güle güle Karius...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör