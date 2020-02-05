05 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Yıldız adayları izlemede

Yıldız adayları izlemede
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.02.2020

Beşiktaş'ın dijital gözlemciliği platformu Scoutium ile yaptığı iş birliği anlaşması çerçevesinde çalışmalar sürüyor.

Beşiktaş'ın dijital gözlemciliği platformu Scoutium ile yaptığı iş birliği anlaşması çerçevesinde çalışmalar sürüyor. U19, U17, U15 ve Kadın takımları başta olmak üzere tüm yaş grupları için oyuncu ve takım analizlerini gerçekleştirerek kulübe katılabilecek yıldız adayları tespit çalışmaları yapılıyor.
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