Sportif direktör olacak mı?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Avcı'nın görevden alınmasından sonra sportif direktörlük konusunda "bir futbol aklı olarak böyle bir oluşum düşünüyoruz" demişti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Avcı'nın görevden alınmasından sonra sportif direktörlük konusunda "bir futbol aklı olarak böyle bir oluşum düşünüyoruz" demişti. Başkan'ın bu açıklamasından sonra Mircea Lucescu ile Samet Aybaba isimleri ön plana çıktı. Ancak gelen bilgilere göre yönetimin daha önce Chelsea ve Monaco'da sportif direktörlük görevlerini üstlenen Michael Emenalo ile Cenk Tosun'u Everton'a götüren Steve Walsh'la birer görüşme yaptığı ortaya çıktı. İki isim dışında camiayı yakından tanıyan Jean Tigana ile de bir görüşme yapıldığı gelen bilgiler arasında.