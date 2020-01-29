29 Ocak 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Sportif direktör olacak mı?

Sportif direktör olacak mı?
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.01.2020

 Başkanı Ahmet Nur Çebi, Avcı'nın görevden alınmasından sonra sportif direktörlük konusunda "bir aklı olarak böyle bir oluşum düşünüyoruz" demişti.

Başkanı Ahmet Nur Çebi, Avcı'nın görevden alınmasından sonra sportif direktörlük konusunda "bir aklı olarak böyle bir oluşum düşünüyoruz" demişti. Başkan'ın bu açıklamasından sonra ile isimleri ön plana çıktı. Ancak gelen bilgilere göre yönetimin daha önce Chelsea ve Monaco'da sportif direktörlük görevlerini üstlenen Michael Emenalo ile 'u Everton'a götüren Steve Walsh'la birer görüşme yaptığı ortaya çıktı. İki isim dışında camiayı yakından tanıyan Jean Tigana ile de bir görüşme yapıldığı gelen bilgiler arasında.

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