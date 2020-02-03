Sergen Yalçın: Hırsınızı gösterin
Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın getirilmesiyle esmeye başlayan rüzgar, Rize'de tavan yaptı. Genç hoca da oyuncularına tüyoyu verdi: Kazanma isteğinizi gösterin
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın imza töreninden itibaren esmeye başlayan rüzgar Rizespor mücadelesinin de kazanılmasıyla tavan yaptı. Siyahbeyazlı taraftarlar, sosyal medyada 47 yaşındaki hocaya methiyeler dizerken, zorlu bir deplasmanda gelen zafer yönetimin de yüzünü güldürdü. Başlangıcını galibiyetle yapıp motivasyonunu yükselten Yalçın da bu durumu kullanıp dünkü idman öncesi oyunculara kısa bir konuşma yaptı. "Taraftar benim arkamda, gördünüz. Sizin de arkanızda olmasını istiyorsanız. Onlara kim olduğunuzu ve kazanma hırsınızı gösterin" ifadelerini kullanan siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Genç oyuncular dahil herkes 11 oynamak için hazır olmalı. Performansı iyi olan formayı giyer" diyerek sözlerini tamamladı.
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