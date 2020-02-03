03 Şubat 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Ljajic yeniden hayata döndü

Ljajic yeniden hayata döndü
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.02.2020

Sergen Yalçın, gelecek sezon kadrosunda yabancılardan sadece Atiba ve 'in kalmasını istemişti. Yalçın'ın göreve geldiği 3 gün boyunca sürekli ilgilenip konuşmalar yaptığı Ljajic, hocasının güvenini boşa çıkarmadı.

İlk golün kilit pasını verip 2. golde asist yapan Sırp futbolcu, 78 kez topla buluştu. yüzde 88.4 pas yüzdesiyle oynadı. 3 kez adam geçti ve hiç top kaybetmedi.

'GİZLİ SİLAH' ORTAYA ÇIKTI

Daha önce çalıştırdığı takımlarda sağ bek üzerinden oyun kuran Sergen Yalçın, 'le yaptığı görüşmede, "Takımın gizli silahı sensin" demişti. Sergen'in güven verdiği Gönül, 'de zafer golünü atarken, 2 kilit pas verdi. 89.5 pas yüzdesi yakalayıp 1 top kaybetti.

DORUKHAN GÜN SAYIYOR

Koşulara devam eden Dorukhan Toköz, formasına kavuşmak için gün sayıyor. 23 yaşındaki futbolcunun 1 ay içinde toplu çalışmalara başlaması bekleniyor. Siyah-beyazlı orta sahanın, "Maçları tribünde izlemekten sıkıldım. Artık sahada olmak istiyorum" dediği gelen haberler arasında.

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