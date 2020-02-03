Ljajic yeniden hayata döndü
Sergen Yalçın, gelecek sezon kadrosunda yabancılardan sadece Atiba ve Ljajic'in kalmasını istemişti. Yalçın'ın göreve geldiği 3 gün boyunca sürekli ilgilenip konuşmalar yaptığı Ljajic, hocasının güvenini boşa çıkarmadı.
İlk golün kilit pasını verip 2. golde asist yapan Sırp futbolcu, 78 kez topla buluştu. yüzde 88.4 pas yüzdesiyle oynadı. 3 kez adam geçti ve hiç top kaybetmedi.
'GİZLİ SİLAH' ORTAYA ÇIKTI
Daha önce çalıştırdığı takımlarda sağ bek üzerinden oyun kuran Sergen Yalçın, Gökhan Gönül'le yaptığı görüşmede, "Takımın gizli silahı sensin" demişti. Sergen'in güven verdiği Gönül, Rize'de zafer golünü atarken, 2 kilit pas verdi. 89.5 pas yüzdesi yakalayıp 1 top kaybetti.
DORUKHAN GÜN SAYIYOR
Koşulara devam eden Dorukhan Toköz, formasına kavuşmak için gün sayıyor. 23 yaşındaki futbolcunun 1 ay içinde toplu çalışmalara başlaması bekleniyor. Siyah-beyazlı orta sahanın, "Maçları tribünde izlemekten sıkıldım. Artık sahada olmak istiyorum" dediği gelen haberler arasında.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...