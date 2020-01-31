Beşiktaş'ta Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Orkan Çınar'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcularımızdan Orkan Çınar'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

MKE ANKARAGÜCÜ İLE ANLAŞTI!

Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden genç oyuncu bir diğer Süper Lig ekibi, MKE Ankaragücü ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.