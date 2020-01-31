31 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ta ayrılık duyuruldu!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 Giriş Tarihi: 31.01.2020

ekiplerinden , 24 yaşındaki kanat oyuncusu 'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcularımızdan 'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

MKE ANKARAGÜCÜ İLE ANLAŞTI!

ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden genç oyuncu bir diğer ekibi, MKE Ankaragücü ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere'den flaş iddia! Beşiktaş'a dünya yıldızı... haberin devamı
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