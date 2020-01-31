Beşiktaş Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fikret Orman döneminde ön protokol imzaladığı genç oyuncusu Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza parası ücretini revize etmek için uzun süredir çalışmalarını sürdüren yönetim, Hasic transferinde mutlu sona ulaştı. Boşnak futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Beşiktaş'ın eski yönetimi, oyuncuyla ön protokol imzalamış ve protokol kapsamında 2 milyon Euroluk imza parasını ödemek durumunda kalmıştı. Siyah-beyazlı yönetim bir süredir imza parasında ortak nokta bulmak için uğraşıyordu.

AJDIN HASIC KİMDİR?

7 Ekim 2001 tarihinde Bosna-Hersek'in Tuzla kentinde dünyaya gelen Hasic, futbola Dinamo Zagreb altyapısında başladı. Hırvat ekibinde gösterdiği performansla ülkesinin alt yaş milli takımlarına seçilen 18 yaşındaki futbolcu, Bosna-Hersek'in U17, U18 ve U19 takımlarında forma giydi. Genç yıldız, kanatların yanı sıra on numara mevkisinde de oynayabiliyor.