31 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş'ta 4 yıllık imza!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 Giriş Tarihi: 31.01.2020

ekiplerinden , Fikret Orman döneminde ön protokol imzaladığı genç oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza parası ücretini revize etmek için uzun süredir çalışmalarını sürdüren yönetim, Hasic transferinde mutlu sona ulaştı. Boşnak futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

'ın eski yönetimi, oyuncuyla ön protokol imzalamış ve protokol kapsamında 2 milyon Euroluk imza parasını ödemek durumunda kalmıştı. Siyah-beyazlı yönetim bir süredir imza parasında ortak nokta bulmak için uğraşıyordu.

AJDIN HASIC KİMDİR?

7 Ekim 2001 tarihinde Bosna-Hersek'in Tuzla kentinde dünyaya gelen Hasic, futbola Dinamo Zagreb altyapısında başladı. Hırvat ekibinde gösterdiği performansla ülkesinin alt yaş milli takımlarına seçilen 18 yaşındaki futbolcu, Bosna-Hersek'in U17, U18 ve U19 takımlarında forma giydi. Genç yıldız, kanatların yanı sıra on numara mevkisinde de oynayabiliyor.

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