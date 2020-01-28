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Yok böyle istatistik! Atiba Hutchinson...
Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 Giriş Tarihi: 28.01.2020
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, mevkisinde adeta rakip tanımıyor! Süper Lig'de en az 15 maça çıkan oyuncular arasında yüzde 92.1 pas isabeti tutturan Kanadalı oyuncu, bu alanda zirvede yer almayı başardı.
Siyah-beyazlıların aldığı kötü sonuçlara rağmen Atiba Hutchinson, takımında göz doldurmaya devam ediyor.
Ligde en az 15 maça çıkan futbolcular arasında 92.1 pas isabeti sağlayan 36 yaşındaki oyuncu, zirveyi kimseye kaptırmadı.
Kanadalı futbolcunun bu sezon 4 gol, 3 asisti bulunuyor.
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