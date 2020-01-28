28 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Yok böyle istatistik! Atiba Hutchinson...

Yok böyle istatistik! Atiba...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 Giriş Tarihi: 28.01.2020

ekiplerinden 'ın tecrübeli orta saha oyuncusu , mevkisinde adeta rakip tanımıyor! Süper Lig'de en az 15 maça çıkan oyuncular arasında yüzde 92.1 pas isabeti tutturan Kanadalı oyuncu, bu alanda zirvede yer almayı başardı.

Siyah-beyazlıların aldığı kötü sonuçlara rağmen , takımında göz doldurmaya devam ediyor.

Ligde en az 15 maça çıkan futbolcular arasında 92.1 pas isabeti sağlayan 36 yaşındaki oyuncu, zirveyi kimseye kaptırmadı.

Kanadalı futbolcunun bu sezon 4 gol, 3 asisti bulunuyor.

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