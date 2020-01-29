Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz düz koşulara başladı!
Süper Lig'in 20. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sabah basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. Eylül ayının başında sakatlanan Dorukhan Toköz, takımdan ayrı düz koşulara başladı.
Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Rizespor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Basına kapalı olarak gerçekleşen çalışma 1,5 saate yakın sürdü. Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz antrenmanda düz koşu yaparken, Burak Yılmaz, salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi. Hasta olan Gökhan Gönül, tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden Jeremain Lens ile milli takım kampında bulunan; Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve İlkay İşler, çalışmada yer almadı.
İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, Rizespor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...