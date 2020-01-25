25 Ocak 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi'den Abdullah Avcı yorumu

Çebi'den Abdullah Avcı yorumu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.01.2020

Kulübü Başkanı , 'yla yolların ayrılmasına ilişkin, "Hocamızla vedalaştık. Henüz yenisini bulamadık. Herkesin ismi geçiyor." dedi.

Çebi, 'ın Söke ilçesinde Söke Beşiktaşlılar Derneğinin açılışında yaptığı konuşmada, 'da yaşanan depremden dolayı üzgün olduklarını, yaralılara şifa, hayatını kaybedenlerin yakınlarına da başsağlığı dilediklerini belirtti.

için birlik ve beraberliğin Beşiktaşlılık ruhunun ve cemiyetçiliğin çok önemli değerler olduğuna işaret eden Çebi, "Bizim 'kazanmak için sevmedik' diyen şarkılar ve türkülerimiz var. Dolayısıyla biz ayrıyız. Diğerlerinden pozitif anlamda farklıyız. Birlik ve berberlik olmadan başarı gelmiyor. Birbirimizi daha çok sevip daha çok değer vermeliyiz. Bunu özellikle rica ediyorum." diye konuştu.

Çebi, 'yla yolların ayrılmasıyla ilgili değerlendirmesi ve isminin gündemde olup olmadığının sorulması üzerine, "Hocamızla vedalaştık. Henüz yenisini bulamadık. Herkesin ismi geçiyor." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel de katıldı.


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Kaynak: AA
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