Beşiktaş'ta Ajdin Hasic Ümraniyespor'a kiralandı
Beşiktaş'ta Fikret Orman döneminde ön protokol yapılan ve ara transfer döneminin son gününde 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladığı Boşnak futbolcu Ajdin Hasic'i TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiraladı.
Sezon başında göreve getirdiği Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve yeni teknik direktör Sergen Yalçın ile yenide zirve yarışına ortak olmak isteyen Beşiktaş, kış transfer döneminin son gününde transfer bombalarını peş peşe patlattı. Fikret Orman döneminde ön protokol yapılan Ajdin Hasic'i 4,5 yıllığına kadrosuna katan Kara Kartal, son olarak Fiorentina forması giyen yıldız futbolcu Kevin-Prince Boateng'i de 1,5 yıllığına kiraladı.
Hasic ve Boateng hamleleriyle yabancı sayısı 15'e yükselen Beşiktaş, yeni sözleşme imzaladığı Boşnak futbolcuyu yabancı sayısında yer açmak adına TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiraladı.
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