31 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ajdin Hasic Ümraniyespor'a kiralandı

Beşiktaş Hasic'i kiraladı! İşte yeni takımı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 Giriş Tarihi: 31.01.2020

'ta döneminde ön protokol yapılan ve ara döneminin son gününde 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladığı Boşnak futbolcu 'i 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiraladı.

Sezon başında göreve getirdiği ile yollarını ayıran ve yeni teknik direktör ile yenide zirve yarışına ortak olmak isteyen , kış döneminin son gününde transfer bombalarını peş peşe patlattı. döneminde ön protokol yapılan 'i 4,5 yıllığına kadrosuna katan , son olarak forması giyen yıldız futbolcu Kevin-Prince Boateng'i de 1,5 yıllığına kiraladı.

Hasic ve Boateng hamleleriyle yabancı sayısı 15'e yükselen Beşiktaş, yeni sözleşme imzaladığı Boşnak futbolcuyu yabancı sayısında yer açmak adına 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiraladı.

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