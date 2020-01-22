22 Ocak 2020, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un son talibi Antalyaspor!

Oğuzhan'ın talipleri artıyor!
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 22.01.2020

'de son olarak sahasında lig lideri Demir Grup Sivasspor'a kaybeden 'ta ayrılık gerçekleşebilir. Ocak ayı döneminde kadrosuna önemli isimleri anlaşma sağlayan , siyah-beyazlı takımdan ’u istedi.

'de beklediği gibi bir sezon geçiremeyen 'ta, tecrübeli futbolcu hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre , Beşiktaş'ta uzun süredir formsuz olan Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna katmak istiyor. Kırmızı-beyazlı ekibin yöneticileri, yıldız oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği öğrenilirken siyah-beyazlı yönetim de bu transfere sıcak bakıyor.

OĞUZHAN OLUMSUZ

Ancak Oğuzhan'ın Beşiktaş'ta kalmak istediği için teklife sıcak bakmadığı belirtildi.

Ligde zor günler geçiren ve 18. hafta sonunda topladığı 14 puanla küme düşme hattında yer alan Antalyaspor, ara transferde kadrosunu , ve gibi isimlerle güçlendirdi.

Oğuzhan Özyakup'a talip var! haberin devamı
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