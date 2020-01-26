Yeniden başlasın!

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, Süper Lig’de ikinci yarının ilk galibiyetini alabilmek için sahaya çıkıyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. Siyah-beyazlı ekip, yarın açılışı gerçekleştirilecek Gürsel Aksel Stadı'nda rakibiyle karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından, yeni bir başlangıç yapabilmek için İzmir temsilcisi karşısında galibiyet arayacak. Siyah-beyazlı ekip, teknik ve performans uzmanı Gökhan Keskin ve antrenör Şenol Fidan yönetiminde bugünkü karşılaşmaya çıkacak.

RUIZ GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Muhammed Elneny, bugünkü karşılaşmada görev alamayacak. Mısırlı oyuncunun dışında tedavilerine devam edilen Dorukhan ve Lens ile birlikte sakatlıkları bulunan Ljajic ve Rebocho da, Göztepe deplasmanına götürülmediler. Kart cezası sona eren Ruiz, Göztepe karşısında forma giyebilecek. Bu arada Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Necip Uysal, bugün de sarı kart görmeleri halinde Çaykur Rizespor maçında olmayacak.

LİDERİN 10 PUAN GERİSİNDE

Bu sezon ligde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 30 puanda bulunan Beşiktaş, lider Sivas'ın 10 puan gerisinde. Ligin ikinci yarısındaki ilk maçta rakibine mağlup olan siyah-beyazlı ekip Göztepe'yi yenerek zirveden daha da uzaklaşmamaya çalışacak.

BU SEZON 28 MAÇTA 14 MAĞLUBİYET

Abdullah Avcı döneminde bu sezon 28 resmi maça çıkan Beşiktaş, 14 kez sahadan mağlup ayrıldı. Süper Lig'de 6 defa yenilen siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 mağlubiyet aldı.

İKİ ZORLU DEPLASMAN

Beşiktaş, üst üste iki hafta deplasmana gidiyor. Bugün Göztepe'ye konuk olacak siyahbeyazlılar, haftaya da Rize deplasmanına gidecek. Beşiktaş, bu sezon ligdeki 8 deplasman maçında 3 galibiyet alırken, 10 puan elde etti. Dış sahada 10 gol atan Kartal, kalesinde 16 gol gördü.

2020'DE HENÜZ GALİBİYETİ YOK

Beşiktaş, 2020 yılında çıktığı 3 maçta henüz galibiyet alamadı. Yılın ilk maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor ile yapan siyah-beyazlı ekip, rakibine deplasmanda 3-2 yenildi. Ligde Sivasspor'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, BB Erzurumspor ile oynadığı rövanş mücadelesini de 3-2 yitirdi.

SON 6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Beşiktaş ligde oynadığı son 6 maçta kalesini gole kapatamadı. Siyah-beyazlı ekip söz konusu 5 karşılaşmada Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, F.Bahçe, G.Birliği ve Sivasspor karşısında kalesinde toplam 11 gol gördü.

52. KARŞILAŞMA

Göztepe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 52'nci kez karşı karşıla geliyor. Geride kalan maçlarda Göztepe 9, Beşiktaş 26 galibiyet alırken, 16 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda İzmir temsilcisi 46 gol atarken, İstanbul ekibi ise rakip fileleri 83 kez sarstı.