Beşiktaş'ta büyük tehlike! Tam 30 milyon...
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın ipi bu maçtan sonra çekilmişti. Siyah-beyazlı yönetim Abdullah Avcı ile yollarını ayırarak büyük bir riske girmiş oldu.
Siyah-beyazlı yönetim, aylık 1 milyon lira kazanan ve 2,5 sene daha sözleşmesi bulunan Abdullah Avcı'ya karşılıklı anlaşmaya yanaşmaması halinde 30 milyon lira ödemek zorunda kalacak.
Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş sözleşmesi gereği bir kulüple anlaşana kadar deneyimli teknik adama bu parayı ödemeye devam edecek. Avcı farklı bir kulüpte çalışmaya başlasa dahi alacağı ücret, aylık 1 milyon liranın altında olursa aradaki farkı yine siyah-beyazlılar ödeyecek. Ancak Abdullah Avcı, yönetimle anlaşırsa ödeme planı da taraflar arasında yapılacak fesih sözleşmesine göre belirlenecek.
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