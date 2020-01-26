26 Ocak 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta büyük tehlike! Tam 30 milyon...

Beşiktaş'ta büyük tehlike! Tam 30 milyon...
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.01.2020

Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilen 'ta 'nın ipi bu maçtan sonra çekilmişti. Siyah-beyazlı yönetim Abdullah Avcı ile yollarını ayırarak büyük bir riske girmiş oldu.

Siyah-beyazlı yönetim, aylık 1 milyon lira kazanan ve 2,5 sene daha sözleşmesi bulunan 'ya karşılıklı anlaşmaya yanaşmaması halinde 30 milyon lira ödemek zorunda kalacak.

Milliyet'in haberine göre; sözleşmesi gereği bir kulüple anlaşana kadar deneyimli teknik adama bu parayı ödemeye devam edecek. Avcı farklı bir kulüpte çalışmaya başlasa dahi alacağı ücret, aylık 1 milyon liranın altında olursa aradaki farkı yine siyah-beyazlılar ödeyecek. Ancak Abdullah Avcı, yönetimle anlaşırsa ödeme planı da taraflar arasında yapılacak fesih sözleşmesine göre belirlenecek.

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