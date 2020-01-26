26 Ocak 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

İki zorlu deplasman

İki zorlu deplasman
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.01.2020

Beşiktaş, üst üste iki hafta deplasmana gidiyor. Bugün Göztepe'ye konuk olacak siyahbeyazlılar, haftaya da Rize deplasmanına gidecek.

Beşiktaş, üst üste iki hafta deplasmana gidiyor. Bugün Göztepe'ye konuk olacak siyahbeyazlılar, haftaya da Rize deplasmanına gidecek. Beşiktaş, bu sezon ligdeki 8 deplasman maçında 3 galibiyet alırken, 10 puan elde etti. Dış sahada 10 gol atan , kalesinde 16 gol gördü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Sergen Yalçın Beşiktaş'a hayırlı olsun "Sergen Yalçın Beşiktaş'a hayırlı olsun"
G.Saray ile Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı yok "G.Saray ile Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı yok"
Taraftarlardan yıldız futbolcuya büyük tepki! Taraftarlardan yıldız futbolcuya büyük tepki!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör