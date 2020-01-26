İki zorlu deplasman

Beşiktaş, üst üste iki hafta deplasmana gidiyor. Bugün Göztepe'ye konuk olacak siyahbeyazlılar, haftaya da Rize deplasmanına gidecek.

Beşiktaş, üst üste iki hafta deplasmana gidiyor. Bugün Göztepe'ye konuk olacak siyahbeyazlılar, haftaya da Rize deplasmanına gidecek. Beşiktaş, bu sezon ligdeki 8 deplasman maçında 3 galibiyet alırken, 10 puan elde etti. Dış sahada 10 gol atan Kartal, kalesinde 16 gol gördü.