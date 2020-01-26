26 Ocak 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

‘Beşiktaş’ı birlikte kurtaracağız’

‘Beşiktaş’ı birlikte kurtaracağız’
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.01.2020

Başkan Ahmet Nur Çebi, sportif direktörle sporun idare edilmesinde fayda gördüklerini ve yeni teknik direktörle ilgili önümüzdeki hafta açıklama yapacaklarını söyledi.

Başkan Ahmet Nur Çebi, sportif direktörle sporun idare edilmesinde fayda gördüklerini ve yeni teknik direktörle ilgili önümüzdeki hafta açıklama yapacaklarını söyledi. Göztepe maçı için geldikleri İzmir'de restoran açılışına katılan Çebi, Türk futbolunun ekonomik anlamda iyi olmadığını ve bundan kendilerinin de nasibini aldığını dile getirerek, şöyle konuştu: "Sportif başarı ekonomi ile paralel yürüyor. Hep birlikte olmak zorundayız. Beşiktaş'ı beraber kurtaracağız, birlik ve beraberlik yoksa sonuç da sıfır oluyor."

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