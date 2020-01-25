25 Ocak 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Yeni hoca kim olacak?

Yeni hoca kim olacak?
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.01.2020

Beşiktaş’ta ’nın yerine adı geçen isimlerin sayısı arttı İlk aday ... ve Tayfun Korkut da listede.

Siyah-beyazlılarda, teknik direktör 'nın ayrılığının ardından takımın başına getirilecek isimlerin yer aldığı listeye yeni isimler eklendiği öğrenildi. Beşiktaşlı taraftarların çoğunluğu, takımın başında siyah-beyazlıların efsane isimlerinden 'ı görmek istiyor. ile yollarını ayıran Sergen Yalçın, bu konuyla ilgili sorulara daha önce "Oranın bir hocası ve başkanı var. Hiç kimseye saygısızlık yapmayalım. O yüzden bu konulara fazla girmeyelim. Çünkü kimsenin faydasına olmaz" yanıtını vermişti Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sonra dün yapılan görüşmede ve Tayfun Korkut isimlerinin de masaya yatırıldığı ifade edildi. Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırmak için siyah-beyazlı camianın efsane ismi ve
FEDA döneminin mimarı Samet Aybaba'nın göreve gelmesini isteyen yönetim kurulu üyeleri bulunuyor. Bu arada yine yönetim içinde şu anda aktif olarak bir takım çalıştırmayan Tayfun Korkut'un da adının geçtiği ifade edilirken; bu konuların hafta içinde yönetim kurulu toplantısında oylamaya sunulacak.

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