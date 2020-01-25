Yeni hoca kim olacak?

Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın yerine adı geçen isimlerin sayısı arttı İlk aday Sergen Yalçın... Samet Aybaba ve Tayfun Korkut da listede.

Siyah-beyazlılarda, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından takımın başına getirilecek isimlerin yer aldığı listeye yeni isimler eklendiği öğrenildi. Beşiktaşlı taraftarların çoğunluğu, takımın başında siyah-beyazlıların efsane isimlerinden Sergen Yalçın'ı görmek istiyor. Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Sergen Yalçın, bu konuyla ilgili sorulara daha önce "Oranın bir hocası ve başkanı var. Hiç kimseye saygısızlık yapmayalım. O yüzden bu konulara fazla girmeyelim. Çünkü kimsenin faydasına olmaz" yanıtını vermişti Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sonra dün yapılan görüşmede Samet Aybaba ve Tayfun Korkut isimlerinin de masaya yatırıldığı ifade edildi. Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırmak için siyah-beyazlı camianın efsane ismi ve

FEDA döneminin mimarı Samet Aybaba'nın göreve gelmesini isteyen yönetim kurulu üyeleri bulunuyor. Bu arada yine yönetim içinde şu anda aktif olarak bir takım çalıştırmayan Tayfun Korkut'un da adının geçtiği ifade edilirken; bu konuların hafta içinde yönetim kurulu toplantısında oylamaya sunulacak.