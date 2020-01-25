25 Ocak 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Sürpriz aday Lucescu

Sürpriz aday Lucescu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.01.2020

döneminin sona ermesinin ardından, Beşiktaş'ta teknik direktör çalışmaları hızlandı.

döneminin sona ermesinin ardından, Beşiktaş'ta teknik direktör çalışmaları hızlandı. Avcı ile yolları ayıran Beşiktaş yönetimi, boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sergen, Aybaba ya da Korkut'u getirmek için görüşmelere başladı. Yönetimin ayrıca geçtiğimiz günlerde de bir araya geldiği Lucescu'yu sportif direktör olarak futbol takımının başına getirmesi bekleniyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
İşte Abdullah Avcı ayrılık nedenleri İşte Abdullah Avcı ayrılık nedenleri
Ayrılık sonrası karar verildi! İşte Beşiktaş'ın yeni hocası... Ayrılık sonrası karar verildi! İşte Beşiktaş'ın yeni hocası...
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör