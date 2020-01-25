25 Ocak 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Serdar Dursun zora girdi

Serdar Dursun zora girdi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.01.2020

Beşiktaş, bir süredir Bundesliga 2 takımlarından Darmstadt'ta 18 maçta 7 gol atan 'yla ilgileniyor.

Beşiktaş, bir süredir Bundesliga 2 takımlarından Darmstadt'ta 18 maçta 7 gol atan 'yla ilgileniyor. Ancak Alman basını 2011'den 2016'ya kadar Türkiye'de çeşitli ikinci ve üçüncü lig takımlarında oynamasına rağmen Beşiktaş'ın dikkatini çekmeyen Serdar'ın, 29 yaşında bir anda gol umudu olarak Beşiktaş'a transferine ihtimal vermedi. Bu sezon 20 maçta 10 gol atan Serdar'ı gündemine alan siyah-beyazlıların Alman yöneticilerle masaya oturduğu, Başkan Rüdiger Fritsch'in Serdar için 2 milyon euro istediği ifade edilmişti. Alman basını ise bu iddiaya rağmen transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu duyurdu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
İşte Abdullah Avcı ayrılık nedenleri İşte Abdullah Avcı ayrılık nedenleri
Ayrılık sonrası karar verildi! İşte Beşiktaş'ın yeni hocası... Ayrılık sonrası karar verildi! İşte Beşiktaş'ın yeni hocası...
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör