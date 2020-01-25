25 Ocak 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Bozenik kapısması

Bozenik kapısması
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.01.2020

Slovakya’nın Zilina takımında forma giyen 20 yaşında forvet için Beşiktaş ile kıyasıya bir yarışın içine girdi.

Siyah-beyazlılarda ara transfer dönemi çalışmaları yavaş da olsa ilerliyor. İlk olarak Burak Yılmaz'ın yanına alternatif bir forvet arayan Beşiktaş yönetiminin listesinin ilk sırasında Robert Bozenik yer alıyor. Slovakya'nın Zilina takımında forma giyen Bozenik'in adı bir süredir Beşiktaş'la anılıyordu. Siyah-beyazlıların bu transferdeki en büyük rakipleri Hamburg, ve CSKA Moskova olarak öne çıkmıştı. Hamburg'un, 3 milyon euro teklif ettiği 1999 doğumlu Slovak forvetin transferinden çekildiği ve Leverkusen'den Joel Pohjanpalo'yu renklerine kattığı öğrenildi. , Slovak golcü için pistte şu anda Beşiktaş ve Feyenoord'un kaldığını CSKA'nın da ilk dönemde olduğu kadar ısrarcı olmadığını yazdı. Beşiktaş yönetiminde son karar önümüzdeki hafta verilecek. Bozenik; Zilina kulübünde 58 resmi maçta 19 gol atarken, 6 da asist yaptı.
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