25 Ocak 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Spor camiasından Elazığ'daki deprem sonrası destek mesajları

Merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Elazığ'ın dışında çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Maddi hasarın çok olduğu, ölüm haberlerinin geldiği sarsıntı sonrası kulüpler ve sporculardan destek mesajları yağdı. İşte o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 25.01.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 13:20
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Spor camiasından Elazığ'daki deprem sonrası destek mesajları
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Spor camiasından Elazığ'daki deprem sonrası destek mesajları
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Spor camiasından Elazığ'daki deprem sonrası destek mesajları
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Spor camiasından Elazığ'daki deprem sonrası destek mesajları
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Spor camiasından Elazığ'daki deprem sonrası destek mesajları
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