Spor camiasından Elazığ'daki deprem sonrası destek mesajları

Merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Elazığ'ın dışında çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Maddi hasarın çok olduğu, ölüm haberlerinin geldiği sarsıntı sonrası kulüpler ve sporculardan destek mesajları yağdı. İşte o paylaşımlar...