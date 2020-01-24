24 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Yönetim kayıp!

Yönetim kayıp!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.01.2020

Göreve geldikten sonra Orman yönetiminin enkazıyla uğraştıklarını her fırsatta dile getiren yönetimin, bu söylemlere ara vererek (VAR kararları da dahil olmak üzere) medyaya ve taraftara herhangi bir açıklama yapmadan hiç ortada görünmemesi de yine en çok tenkit edilen davranışlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Göreve geldikten sonra Orman yönetiminin enkazıyla uğraştıklarını her fırsatta dile getiren yönetimin, bu söylemlere ara vererek (VAR kararları da dahil olmak üzere) medyaya ve taraftara herhangi bir açıklama yapmadan hiç ortada görünmemesi de yine en çok tenkit edilen davranışlardan biri olarak dikkat çekiyor.
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