24 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

3.5 aydır maaş alamadılar

3.5 aydır maaş alamadılar
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.01.2020

Beşiktaş'ın içinden çıkılamaz hale gelen ekonomik sorunlarından en çok siyah-beyazlı kulübün personeli etkileniyor.

Beşiktaş'ın içinden çıkılamaz hale gelen ekonomik sorunlarından en çok siyah-beyazlı kulübün personeli etkileniyor. Ahmet Nur Çebi yönetimi, önce futbolcu maaşlarının büyük bir bölümünü ödedi ve ardından personel ödemelerine geçti. İçerde 4 aylık birikmiş alacağı olan personele 3 taksit ödeyen yönetimin, Ekim ayının ortasından bu yana personele başka ödeme yapmadığı ve çalışanların 3.5 aydır maaş alamadığı öğrenildi.
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