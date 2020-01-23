23 Ocak 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Göztepe hazırlıkları
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.01.2020

, 'in 19'uncu haftasında pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetimindeki antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile katılmadı. Dün akşam 'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, sahada koşu ve yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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