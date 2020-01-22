22 Ocak 2020, Çarşamba
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Yeni iş birliği
Giriş Tarihi: 22.01.2020
Beşiktaş ile dijital futbol gözlemciliği platformu arasında yapılan iş birliği ile oyuncu ve takım analizleri gerçekleştirilerek, genç yeteneklerin kulübe kazandırılması sağlanacak.
Beşiktaş ile dijital futbol gözlemciliği platformu arasında yapılan iş birliği ile oyuncu ve takım analizleri gerçekleştirilerek, genç yeteneklerin kulübe kazandırılması sağlanacak. Scoutium, bu anlaşma ile sezonun ikinci yarısında, Beşiktaş Futbol Akademi bünyesindeki U19, U17, U15 ve tüm yaş grupları için oyuncu ve takım analizleri yapacak.
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