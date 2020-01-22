Rebocho geri gönderilecek

Beşiktaş'ın sezon başında Guingamp'tan 2.6 milyon euro kesin satın alma bedeliyle kiraladığı Rebocho'yu geri göndermek için Fransız ekibiyle görüşmele başladığı iddia edildi.

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sezon başında Guingamp'tan 2.6 milyon euro kesin satın alma bedeliyle kiraladığı Rebocho'yu geri göndermek için Fransız ekibiyle görüşmele başladığı iddia edildi. Kıran kıran geçen görüşmeler sonunda Rebocho'nun sezon sonuna kadar olan maaşının Beşiktaş tarafından ödenmesi durumunda Guingamp'ın dönüşe evet dediği bildirildi.