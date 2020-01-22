22 Ocak 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Rebocho geri gönderilecek

Rebocho geri gönderilecek
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.01.2020

Beşiktaş'ın sezon başında Guingamp'tan 2.6 milyon euro kesin satın alma bedeliyle kiraladığı Rebocho'yu geri göndermek için Fransız ekibiyle görüşmele başladığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın sezon başında Guingamp'tan 2.6 milyon euro kesin satın alma bedeliyle kiraladığı Rebocho'yu geri göndermek için Fransız ekibiyle görüşmele başladığı iddia edildi. Kıran kıran geçen görüşmeler sonunda Rebocho'nun sezon sonuna kadar olan maaşının Beşiktaş tarafından ödenmesi durumunda Guingamp'ın dönüşe evet dediği bildirildi.
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