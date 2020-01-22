22 Ocak 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Averajda da en kötü

Averajda da en kötü
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.01.2020

Galibiyete hasret kalan Beşiktaş, attığı-yediği gol sayısında da epey çuvalladı. Avcı yönetiminde son 26 sezonun en kötü averajını yakaladı.

Ligin son maçında 'a 2-1 yenilen Beşiktaş, hücumda ve savunmada kötü performans sergiledi. Ligde 28 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 24 gol gördü. Bu istatistiğiyle averajda artı 4'te kalan Beşiktaş, 1994-95'ten beri 34 hafta olarak gerçekleştirilen ligde 18. haftalar itibariyle son 26 sezonun en kötü averajını yakaladı. Öte yandan , son 8 sezonun en az golünü teknik direktör yönetiminde attı. Ligin 2011-12 sezonunda 18. haftada 27 golde kalan siyahbeyazlı ekip, sonraki sezonun aynı döneminde 40 gole ulaştı. 2013- 14'te 33 gol bulan Beşiktaş, 2014- 15'te 29, 2015-16'da 42, 2016-17'de 34 ve sonraki 2 sezon ise 31'er gol kaydetti. Beşiktaş, son 7 sezonun en kötü savunma performansını 2019-2020'de gösterdi.

SON 5 MAÇTA 1 GOL EKSİDE
Savunmada son yılların en kötü dönemlerinden birini yaşayan Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan son 5 maçında attığı golden çok yedi. Söz konusu dönemde rakip fileleri 9 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 10 gol gördü. En çok golü ise 3-1 yenildiği maçta Fenerbahçe'den yedi.

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