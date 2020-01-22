22 Ocak 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Japonya’da evin hazır Karius!

Japonya’da evin hazır Karius!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.01.2020

Karius'un yaptığı hataların ünü Türkiye ve Avrupa sınırlarını aştı Japonya'ya kadar uzandı. Japonya'da yüzlerce hayranı olan Karius'un hatasının videosu Japon Football Tribe sitesi tarafından haber yapıldı.

Karius'un yaptığı hataların ünü Türkiye ve Avrupa sınırlarını aştı Japonya'ya kadar uzandı. Japonya'da yüzlerce hayranı olan Karius'un hatasının videosu Japon Football Tribe sitesi tarafından haber yapıldı. Karius'un Japon kadın hayranları ise Alman kalecinin Japon Ligine transfer olması için kampanya başattı. "Türkler istemiyorsa, Japonya'da evin hazır" mesajlarıyla Karius'u ülkelerine davet ettiler.
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