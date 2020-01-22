22 Ocak 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Prijovic pahalı geldi

Prijovic pahalı geldi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.01.2020

bir süredir Beşiktaş'la anılan Aleksandar Prijovic'in Beşiktaş'a pahalı geldiği iddia edildi.

bir süredir Beşiktaş'la anılan Aleksandar Prijovic'in Beşiktaş'a pahalı geldiği iddia edildi. Yönetimin zaten gündeminde olmamasına rağmen Mozzart Sport, Al Ittihad'da forma Sırp forvetin menajerinin İstanbul'da Beşiktaşlı yöneticilerle görüştüğünü iddia etti. Sadece 6 ay için 1.5 milyon euro isteyen Prijovic'in Beşiktaş'a pahalı geldiği yazıldı.
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